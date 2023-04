Fiorentina-Sampdoria: probabili formazioni e dove vederla

Fresca di qualificazione alla finale di Coppa Italia, la Fiorentina cerca il riscatto in campionato, dopo i soli 2 punti conquistati nelle ultime 3 partite. La Sampdoria, ormai con un piede in Serie B, vorrà ritrovare la vittoria che manca da un mese (l’ultima risale al 19 marzo, partita vinta per 3 a 1 dai blucerchiati contro il Verona). Il match avrà inizio alle 18 di domenica 30 aprile al Franchi di Firenze e sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull’app e sulla piattaforma Dazn.

Fiorentina-Sampdoria: le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Sottil, Cabral, Saponara. All. Italiano

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Günter, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. All. Stankovic