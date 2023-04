Fulham-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Il City tenta il sorpasso

Manchester City ospite del Fulham, a Craven Cottage, oggi alle 15, nella 34esima giornata di Premier League. Formazione di Guardiola a caccia dei tre punti per il sorpasso al comando della classifica, ai danni dell’Arsenal. Il match sarà visibile, in esclusiva, su SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K, e in streaming Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

FULHAM (4-2-3-1): Leno, Robinson, Ream, Adarabioyo, Tete, Palhinha, Reed, Solomon, Pereira, Wilson, James. Allenatore: Marco Silva.

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Mahrez; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.