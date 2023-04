Inter-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Inter–Lazio, match valido per la 32ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Meazza di Milano domenica 30 aprile, alle ore 12:30. L’Inter deve vincere per restare in gioco nella lotta per un posto in Champions; la Lazio, dal canto suo, vincendo si avvicinerebbe maggiormente all’obiettivo Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN.

Inter-Lazio: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Skriniar

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno