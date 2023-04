Inzaghi: “22 anni con la Lazio non si dimenticano. Ora la classifica si è accorciata”

“Per quanto riguarda Correa e Acerbi, sono contento di tutti e due. A parte l’infortunio di oggi, Acerbi non ha sbagliato un minuto da quando è qui. Joaquin ci sta dando una mano importante, ha avuto qualche infortunio, ma ora sta bene e lo considero uno dei 4 titolari. La Lazio? 22 anni non si dimenticheranno mai. Ogni momento passato là mi ha permesso di diventare uomo. Grazie al presidente Lotito che mi ha dato questa grande possibilità e grazie anche ai tifosi biancocelesti che mi hanno sostenuto e che oggi hanno invaso Milano”. Poi una battuta anche sulla posizione in classifica dei biancocelesti: “La Lazio chiaramente è una squadra forte e organizzata. Io me l’aspettavo con una partita a settimana: è una squadra forte nei singoli, ha dimostrato negli anni che può vincere contro qualsiasi squadra. Ora la classifica si è accorciata, ma a parere mio fino a questo momento ha meritato di essere seconda“.

Queste le parole di Inzaghi in conferenza stampa e al termine del match di San Siro che ha permesso ai nerazzurri di agganciare Milan e Roma in attesa della semifinale di Champions League contro i rossoneri.