La Salernitana ferma il Napoli al Maradona: festa Scudetto solo rimandata

Niente festa per il Napoli, tutto rinviato. Grande prestazione della Salernitana

Grande prestazione della Salernitana al Maradona

Il Napoli pareggia e rimanda la festa scudetto. Straordinaria prestazione della formazione di Paolo Sousa impedisce agli azzurri di festeggiare lo scudetto davanti ai propri tifosi. Primo tempo complicato, una Salernitana ben organizzata e un grande Ochoa impediscono ai partenopei di chiudere la prima frazione in vantaggio. Altra situazione, invece, nel secondo tempo. Al 62′ arriva una grande girata di testa di Olivera che, sugli sviluppi di un angoli, mette in rete il gol del vantaggio azzurro e fa esplodere il Maradona, ma la Salernitana reagisce e trova il pareggio con una grandissima rete di Dia. Finisce 1-1, tutto rinviato per lo scudetto.

Napoli-Salernitana, risultato e tabellino

Reti: 16′ st Olivera, 39′ st Dia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera(37′ st Juan Jesus); Anguissa(44′ st Ndombele), Lobotka(43′ st Simeone), Zielinski(15′ st Raspadori); Lozano(15′ st Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ndombele, Ostigard, Gaetano, Demme, Elmas, Juan Jesus, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc(40′ st Lovato), Gyomber, Pirola; Mazzocchi(23′ st Sambia), Coulibaly, Vilhena(23′ st Piatek), Bradaric(23′ st Bohinen); Candreva(1′ st Botheim), Kastanos; Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Lovato, Troost-Ekong, Maggiore, Bohinen, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Sambia, Bonazzoli, Botheim, Piatek. Allenatore: Paulo Sousa