Liverpool-Tottenham, le probabili formazioni e dove vederla

Spareggio Europa League ad Anfield

Il Tottenham, dopo il pareggio casalingo contro lo United di giovedì, sfiderà il Liverpool di Jurgen Klopp ad Anfield. Non una stagione esaltante per entrambi i club, attualmente molto al di sotto delle attese inziali, e con i tempi della notte di Madrid, della finale di Champions 2019 (che fu proprio Liverpool-Tottenham), che sembrano quanto mai lontani. Spurs, quinti e lontani ben sei punti rispetto alla zona Champions, proveranno a consolidare la posizione per raggiungere, almeno, l’Europa League, proprio come i Reds, distanziati un solo punto dalla formazione londinese, ma attualmente settimi (e con due partite in meno). Quello di oggi pomeriggio, alle 17.30, ha l’aria di un vero e proprio spareggio che sarà visibile su SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Nunez

Tottenham (3-4-3) Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Kulusevski, Kane, Son