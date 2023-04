Manchester United-Aston Villa, probabili formazioni e dove vederla

Scontro per l’Europa a Old Trafford

Manchester United ospita l’Aston Villa nel match valevole per 34esima giornata di Premier League. Manchester United-Aston Villa è in programma oggi pomeriggio, alle 15, a Old Trafford. Red Devils a caccia dei tre punti per consolidare il quarto posto, che significherebbe Champions, proprio contro la diretta rivale Aston Villa, distante soli sei punti. L’incontro sarà visibile su SKY SPORT (canale 254), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford

Aston Villa: Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; McGinn, Dendoncker, Luiz, Ramsey; Buendia; Watkins