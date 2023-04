Milan, Saelemaekers la provvidenza | Ora è corsa a tre per la Champions

Alexis Saelemaexers ha regalato il pareggio al Milan. All’ultimo respiro, all’ultima preghiera, la zampata del numero 56 regala il pareggio ai rossoneri. Ringrazia il belga per il gol che scippa un punto alla Roma, di fatto stoppando il balzo in classifica dei giallorossi.

Saelemaekers salva il Milan

Partito dalla panchina, come spesso gli capita in questa stagione, Saelemaekers ha raccolto, sul gong, l’invito di Leao, depositando alle spalle da Rui Patricio. Un pasticcio dell’estremo giallorosso e della difesa, per un gol che, forse, regala il risultato più giusto a un match equilibrato.

Milan, pericolo evitato

Al gol di Abraham, infatti, il Milan si trovava a un tratto tre punti sotto i giallorossi, e una corsa Champions di colpo molto difficile. Con questo 1-1, invece, le due squadre continuano a viaggiare a braccetto. Una grande soddisfazione per Saelemaekers e una indicazione utile per Stefano Pioli, sempre più aggrappato a uno dei suoi gregari più decisivi.