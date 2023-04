Milan, Tomori festeggia cento presenze ma esce malconcio I Le sue condizioni

Fikajo Tomori non ha concluso al meglio il match contro la Roma. Cento presenze con la maglia del Milan, ma non al meglio fisicamente. Contro i giallorossi, Fikajo Tomori ha tagliato il traguardo della tripla cifra con la maglia rossonera. Un alloro bagnato da un pareggio thriller in casa della Roma.

Tomori, solo una forte contusione

Il difensore inglese, però, non è uscito al meglio dalla sfida dell’Olimpico. Complice una ginocchiata involontaria di Abraham, Tomori ha vissuto una gara difficile. Dopo un primo momento in cui si pensava a un cambio, il numero 23 ha portato a termine la gara. Da Via Aldo Rossi, però, arrivano notizie rassicuranti. Per lui, infatti, secondo quanto riferisce Tuttosport, si tratterebbe solo di una forte contusione.