Napoli-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

In caso di sconfitta o di un pareggio della Lazio contro l’Inter a San Siro, con una vittoria il Napoli si laureerebbe matematicamente Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. I partenopei affronteranno la Salernitana domenica alle ore 15:00 allo Stadio Maradona. Il match sarà tramesso da DAZN. Per gli abbonati Sky, invece, sarà possibile seguire il match sul canale Zona Dazn al 214 del telecomando.

Napoli-Salernitana: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Paulo Sousa.