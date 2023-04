Roma, allarme infortuni: Kumbulla stagione finita

Il pareggio contro il Milan sa di beffa per due motivi in casa Roma. Il primo è, ovviamente, il gol subìto a fine recupero quando ormai la partita sembrava destinata a finire con i tre punti per i giallorossi. Il secondo, invece, riguarda gli infortuni che si aggiungono a quelli già presenti prima del match con i rossoneri.

Da Belotti a Dybala, passando per Kumbulla

Non è certamente un periodo fortunato in casa giallorossa. Contro il Feyenoord sono andati out Wijnaldum e Smalling mentre contro l’Atalanta si sono fatti male Dybala e Llorente. Nella sfida col Milan, invece, sono usciti anzitempo Belotti e Kumbulla. Quest’ultimo avrebbe finito la stagione in anticipo per un problema al crociato.