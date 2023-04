Sassuolo-Empoli: probabili formazioni e dove vederla

Un Sassuolo rilassato a quota 40 punti affronta un preoccupato Empoli, che si guarda alle spalle dal Verona 18esimo, dal quale lo dividono soli 6 punti. Partita di vitale importanza per i toscani, poiché con una vittoria arriverebbe un sospiro di sollievo e la zona retrocessione si allontanerebbe. Il match avrà inizio alle ore 15 di domenica 30 aprile al Mapei Stadium di Reggio nell’Emilia e sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull’app e sulla piattaforma Dazn.

Sassuolo-Empoli: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti