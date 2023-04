Tanti scontri per la salvezza

Grazie ad una doppietta di Domenico Berardi, il Sassuolo di Dionisi batte l’Empoli e conquista 3 punti importanti per la salvezza dopo che i toscani erano passati in vantaggio nel primo tempo. Solo 1-1 tra Cremonese e Verona, con Okereke che aveva portato in vantaggio la squadra di Ballardini anche se a pareggiare i conti ci ha pensato poi Simone Verdi.