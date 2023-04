Spal-Perugia, probabili formazioni e dove vederla

Il destino di Spal e Perugia passa dal Mazza

Importantissimo scontro salvezza a Ferrara tra Spal e Perugia, oggi alle 16.15. Entrambe obbligate al risultato positivo per provare ad agganciare la zona salvezza. Spal, diciannovesima e con 34 punti, cerca di avvicinarsi al Perugia, diciassettesimo e momentaneamente ai play-out, distanziato soltanto da un punto. Il match tra Spal e Perugia infiamma ulteriormente una zona retrocessione che ha ancora tutto da dire. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Dalle Mura, Tripaldelli; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; Moncini, La Mantia. All. Oddo

Perugia (3-4-1-2): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Santoro, Iannoni, Lisi; Luperini; Di Serio, Di Carmine. All. Castori