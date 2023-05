Ascoli-Pisa, probabili formazioni e dove vederla

Il Pisa cerca i tre punti

Al Del Duca di Ascoli, ospite dei bianconeri, c’è il Pisa. Nerazzurri a caccia di una vittoria per uscire da un momento complicato, con tre sconfitte in quattro partite; bianconeri che tentano di agganciare la zona play-off. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Simic, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Mendes, Dionisi, Forte. Allenatore: Breda.

PISA (4-3-2-1): Nicolas, Calabresi, Hermansson, Barba, Beruatto, Marin, Mastinu, Tramoni, Morutan, Moreo, Torregrossa.