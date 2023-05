Bari-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla

Il Bari insegue il secondo posto

Al San Nicola arriva il Cittadella. Bari che vuole inseguire la promozione diretta, senza passare dai play-off, distante sei punti, ma servono risultati e lo scontro casalingo contro il Cittadella, obbligato alla vittoria per la zona salvezza, offre una grande occasione. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

BARI (4-3-3): Caprile; Pucino, Di Cesare, Zuzek, Ricci; Bellomo, Maita, Benedetti; Morachioli; Cheddira, Esposito. All. Mignani