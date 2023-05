Benevento-Parma, probabili formazioni e dove vederla

Parma ospite del Benevento

Il Parma ospite del Benevento, oggi alle 15, al Vigorito. Gialloblù cercano di continuare la striscia positiva per consolidare il posto in zona play-off. Situazione ben diversa per i campani, ultimi, costretti a vincere e sperare in buone notizie dagli altri campi per provare ad avvicinarsi alla zona salvezza. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Veseli, Glik, Tosca; Improta, Viviani, Schiattarella, Acampora, Foulon; Ciano, Farias.

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Balogh, Cobbaut, Ansaldi; Bernabé, Estevez, Juric; Zanimacchia, Vazquez, Benedyczak.