Brescia-Cosenza, probabili formazioni e dove vederla

Scontro salvezza a Brescia

Al Rigamonti arriva il Cosenza nella 35esima giornata di Serie B. Scontro salvezza fondamentale oggi alle 15, con i due club divisi da tre punti: Cosenza a 38, attualmente salvo, e Brescia, penultimo, a 35. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

BRESCIA (4-3-2-1) 1 Andrenacci; 18 Jallow, 15 Cistana, 14 Mangraviti, 3 Huard; 25 Bisoli, 21 Labojko, 23 Bjorkengen; 6 Galazzi, 29 Listkowski; 11 Ayé.

COSENZA (4-3-2-1) 1 Micai; 27 Martino, 15 Vaisanen, 13 Meroni, 11 D’Orazio; 4 Brescianini, 42 Voca, 17 Praszelik; 10 D’Urso, 20 Nasti; 19 Delic.