Calciomercato Inter,”Brozovic non deve essere ceduto, è una bandiera” | La rivelazione

A luglio 2015, un 23enne sbarca a Milano, direttamente dalla Dinamo Zagabria. All’inizio non viene apprezzato dalla tifoseria nerazzurra, ma in poco tempo quel giocatore diventa fondamentale per questa squadra, soprattutto dopo l’intuizione di Luciano Spalletti di utilizzarlo come playmaker. Parliamo ovviamente di Marcelo Brozovic, centrocampista croato che dal 2015 indossa la maglia dell’Inter, ma che quest’estate potrebbe andare altrove dopo 9 stagioni in nerazzurro.

Inter, Cavaliere sconsiglia ai nerazzurri di vendere Brozovic

Difficile sapere se l’Inter si priverà o meno di Marcelo Brozovic alla fine di questa stagione, ma ciò che è certo è che i nerazzurri perderebbero un pezzo importante in caso di addio del croato. Proprio per questo motivo, molti sconsigliano all’Inter la cessione del calciatore. Tra i detrattori di questa scelta c’è Vincenzo Cavaliere, agente di Marko Livaja e grande conoscitore del calcio croato, che ai microfoni di Sportitalia.com ha mandato un messaggio molto chiaro alla società interista: “Brozovic è una bandiera dell’Inter. Da non cedere“.