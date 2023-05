Calciomercato Juventus, possibile rivoluzione in difesa: le ultime

La Juventus oltre alla faccende di campo dovrà buttare anche un occhio al mercato e preparare le mosse per il nuovo anno. Tante le situazioni da valutare ma l’urgenza parte dalla difesa dove si dovrà agire con maggior forza economica. Nelle ultime ore si parla di un clamoroso ritorno in Serie A, per Koulibaly.

Juventus, niente da fare per Koulibaly

Nei giorni scorsi Koulibaly è stato accostato con decisione dalla Juventus. Al momento, secondo quanto risulta, non esiste una vera e propria trattativa anche perché i costi dell’eventuale operazione sono proibitivi per il club bianconero.