Calciomercato Lazio, occhio alla concorrenza: Uribe nel mirino della Premier League

La sconfitta contro l’Inter rende più complicato il percorso degli uomini di Maurizio Sarri per la qualificazione in Champions League: al momento, infatti, la formazione biancoceleste ha quattro punti di vantaggio dal quarto posto, che garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della massima competizione europea. L’approdo in Champions League permetterebbe alla Lazio di poter programmare un mercato differente.

Lazio, il Fulham monitora Uribe

Terimare tra le prime quattro posizioni, dunque, è fondamentale per la Lazio: Maurizio Sarri, infatti, vorrebbe compiere quel salto di qualità che alla squadra biancoceleste manca da tempo. Per questa ragione Igli Tare vorrebbe tesserare a parametro zero Mateus Uribe, centrocampista attualmente in forza al Porto, il quale ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Sul calciatore colombiano, come riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbero le sirene della Premier League, in particolare in direzione Fulham che, nel caso dovesse cedere Palhinha al Manchester United, sarebbe intenzionato a virare con decisione sul centrocampista del Porto. Se la Lazio vorrà acquistare Uribe, dunque, dovrà necessariamente arrivare tra la prime quattro posizioni, altrimenti la concorrenza potrebbe farsi spietata.