Calciomercato Milan, Maldini guarda in Spagna per rinforzare il centrocampo | Il nome

Il Milan vuole rinforzare il proprio centrocampo, soprattutto dopo la cessione di Franck Kessié, mai rimpiazzato dopo la cessione al Barcellona. Sappiamo già che Sandro Tonali, Ismaël Bennacer e Rade Krunić sono intoccabili e che quindi è impossibile che vengano ceduti. Oltre loro, saranno confermati anche Vranckx e Tommaso Pobega.

Calciomercato Milan, trovato l’obiettivo a centrocampo

Per rinforzare il proprio centrocampo il Milan starebbe pensando a Ilaix Moriba, centrocampista classe 2003 di proprietà del Lipsia, ma che attualmente è in prestito al Valencia. I tedeschi lo avevano acquistato nel 2021 per 16 milioni dal Barcellona, ma in Bundesliga non è mai riuscito ad imporsi. A molti ricorda Pogba per la sua capacità di abbinare tecnica e fisicità. Inoltre, è stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2003 stilata da The Guardian. Per ora il Milan non sembra aver fatto alcuna offerta al Lipsia, ma dalla Spagna sono certi che il Diavolo abbia messo gli occhi sul classe 2003.