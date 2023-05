Calciomercato Roma, nuova idea per la difesa: Pinto vi prova

Il ds della Roma, Tiago Pinto, ha come compito principale quello di rendere la rosa ancor più competitiva, dell’attuale. Le richieste di Mourinho sono esigenti, inoltre l’emergenza in difesa ha accesso quel campanello d’allarme, di cui il tecnico lusitano tanto parlava. Il reparto difensivo va rivisto con maggior accortezza e qualche idea per il futuro c’è.

Roma, Mourinho vuole Igor

L’emergenza è totale e Mourinho ha nuovamente sottolineato come non abbia a disposizione una rosa ricca. Ecco che Tiago Pinto si è già messo all’opera, puntando il mirino su Igor della Fiorentina, che va in scadenza nel giugno 2024, e potrebbe essere un’ottimo perno da inserire.