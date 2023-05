Como-Palermo, probabili formazioni e dove vederla

Palermo a Como per i play-off

A Como arriva il Palermo nella 35esima giornata di Serie B, allo stadio Sinigallia alle ore 12.30. Scontro play-off, con le squadre distanziate soltanto da due punti: Palermo a 44, Como a 42. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

COMO (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou; Iovine; Cerri, Mancuso.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (Buttaro), Segre, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Soleri.