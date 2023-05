Dia rimanda la festa scudetto del Napoli; l’Inter avanza in zona Champions

Nonostante fosse tutto pronto per la festa scudetto e la Lega si fosse prodigata per predisporla al meglio, spostando ben tre partite per questioni di ordine pubblico, il Napoli si è bloccato sul più bello, accusando quella che in gergo tennistico è indicata come la sindrome del “braccino”. Non è la prima volta negli ultimi anni che i partenopei cadono in prossimità del traguardo. Stavolta però, per loro merito e fortuna, niente è compromesso ma soltanto rimandato. La Lazio e la Juventus, infatti, uniche e molto ipotetiche inseguitrici, non sono riuscite a superare le loro rispettive avversarie finendo così per concedere ai partenopei un nuovo piccolo allungo sulla seconda posizione, distante ora 18 punti dal vertice. Che il Napoli si laurei Campione d’Italia al massimo domenica prossima è praticamente scontato. Alle spalle degli azzurri lo stop della Lazio e i pareggi di Juventus, Milan e Roma, rilanciano prepotentemente le possibilità dell’Inter ed anche quelle dell’Atalanta, ancora attardata ma con un calendario sulla carta più semplice con quattro gare su sei da giocare a Bergamo. L’Inter domenica all’ora di pranzo ha giocato una delle sue miglior partite stagionali (Champions a parte), mostrando quella grinta e determinazione troppe volte assenti quest’anno, specie in alcune gare casalinghe perse con avversari di certo meno insidiose della Lazio che era riuscita anche a passare in vantaggio. Lukaku, in versione assist man, sembra tornato su livelli ormai prossimi ai suoi massimi splendori e ciò può costituire assolutamente un fattore sia in ottica campionato sia per i prossimi derby europei. Quanto alla Lazio un k.o. al Meazza ci può stare ma vedremo mercoledì sera col Sassuolo se la sconfitta con i nerazzurri potrà essere davvero catalogata come un incidente di percorso o se la formazione di Sarri, già superata dal Toro a domicilio la scorsa settimana, sia entrata in un loop negativo.

Roma e Milan non si fanno male ma il pari brucia di più ai giallorossi; Juve solo un punto a Bologna

Il pareggio tra Roma e Milan lascia di fatto inalterate, o quasi, le chances di qualificazione per entrambe, ma certo il goal di Saelemaekers, arrivato sul suono della campanella, fa parecchio male ai giallorossi che essendo passati in vantaggio grazie ad una prodezza di Abraham in pieno recupero pensavano di essersi ormai messi in tasca tre punti pesantissimi. Senza Dybala la Roma perde molto in avanti ed il recupero dell’argentino sarà fondamentale affinché la squadra di Mourinho possa giocarsi fino in fondo le sue carte in campionato. Pioli dal canto suo non dovrà far altro che mantenere alta la concentrazione dei suoi, in grado di ottenere risultati anche al di sopra delle loro possibilità tecniche solo quando riescono ad agire con lucida compattezza. A Bologna ennesima gara condita da polemiche, come ormai capita quasi sempre quando in campo scende la Vecchia Signora. Stavolta il Var funziona a metà in quanto il monitor guasto non concede all’arbitro Sozza di verificare quanto indicatogli da Mazzoleni, che di fatto decide per il rigore poi realizzato da Orsolini scatenando le proteste dei calciatori bianconeri. La Juventus, nonostante abbia raccolto un solo punto nelle ultime quattro gare, resta in corsa pienamente anche per il secondo posto, giudici permettendo, ma da ora alla fine del torneo dovrà tornare a cambiare passo.

Per il Verona un altro passetto avanti verso la salvezza: agganciato lo Spezia

Il pari tra Cremonese e Verona concede agli scaligeri, guidati da Verdi, l’aggancio allo Spezia, surclassato al Picco dal lanciatissimo Monza di Palladino, prossimo al meritatissimo rinnovo. I brianzoli al loro primo anno in massima serie continuano a stupire per rendimento del gruppo e qualità dei singoli; stavolta tocca a Ciurria e Carlos Augusto, giunto alla sesta marcatura stagionale, mettersi decisamente in mostra. Lo Spezia invece, risucchiato settimana dopo settimana dalla rimonta dell’Hellas vede ora aprirsi un baratro sotto i piedi e ritrovare al più presto Nzola ed i suoi gol appare come unica soluzione cui aggrapparsi…