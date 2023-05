Frosinone-Reggina, probabili formazioni e dove vederla

Reggina ospite allo Stirpe di Frosinone

Frosinone–Reggina, questa sera alle 20.30 allo Stirpe, chiude la 35esima giornata di Serie B. Padroni di casa obbligati a vincere per consolidare il primo posto, insidiato dal Genoa, distante due punti; formazione calabrese, invece, che cercherà di allungare sulle inseguitrici in zona play-off. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Boloca, Mazzitelli; Insigne, Moro, Caso. Allenatore: Grosso