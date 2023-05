Inter, Correa fallisce l’ennesimo esame I Il futuro è sempre più segnato

Joaquin Correa ha mancato un’altra occasione per tenersi l’Inter. L’argentino è apparso ancora insufficiente nella prestazione, e San Siro non ha perdonato. A fine stagione l’addio è ormai segnato.

Correa, altra prestazione insufficiente

Non aveva iniziato male Correa, tanto che era apparso sufficiente nei primi 45′. Nella ripresa, però, un tiro fuori misura in area di rigore ha fatto perdere la pazienza a San Siro. I fischi arrivati al momento del cambio con Lautaro Martinez sono una sentenza.

Futuro lontano da Milano

La sua posizione è precaria da inizio anno, ma Correa non ha fatto molto per convincere Viale della Liberazione a trattenerlo. I 30 milioni di euro spesi due estati fa pesano sulle casse nerazzurre, e una cessione, ad oggi, risulta molto complicata senza incorrere in una minusvalenza. Una cosa, però, è sicura: il Tucu non farà parte del futuro dell’Inter.