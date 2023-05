Milan De Ketelaere di nuovo bocciato I Ombre sul futuro

Una nuova partita insufficiente. Charles De Ketelaere non sfonda nemmeno contro la Roma. Per lui il futuro rossonero è a rischio, nonostante la società rossonera punti su di lui, anche in virtù dell’importante investimento fatto in estate.

De Ketelaere ancora impalpabile

L’annata del belga si tinge sempre più di nero. Entrato nell’ultimo quarto d’ora contro la Roma, il belga ha messo a referto una ammonizione procurata e niente altro. Un trend che si ripete in fotocopia da inizio stagione. Da agosto, De Ketelaere ha offerto un solo assist, a fronte di zero gol realizzati.

Futuro a rischio?

Al netto delle attenuanti di rito, come l’ambientamento in un campionato diverso e la giovane età, Paolo Maldini e Frederic Massara riponevano enormi aspettative. L’attesa estiva per l’investimento più importante del mercato 2022 non è stata ripagata nemmeno in parte. A questo punto, il suo futuro in rossonero è a rischio, anche se, c’è da precisare, al momento una cessione non è nei piani di Via Aldo Rossi.