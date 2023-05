Roma, infondate le voci degli ultimi giorni: la società resta in mano ai Friedkin

In casa Roma ci si sta avviando verso un finale di stagione che sarà fondamentale per ciò che concercne il destino del club giallorosso: in campionato si sta giocando l’accesso nelle prime quattro posizioni che garantirebbero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre in Europa League si trova in semifinale dove andrebbe ad affrontare il Bayer Leverkusen.

Roma, i Friedkin non vogliono farsi da parte

Negli ultimi giorni è stata rivelata una notizia che ha suscitato stupore nell’ambiente della Roma, oltre ai tifosi in generale, ovvereo che la società giallorossa sarebbe in trattativa per cederla agli arabi. In merito a ciò, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Dan e Ryan Friedkin non sarebbero intenzionati a farsi da parte e, dunque, non starebbero pensando a vendere il club giallorosso né a cedere il pacchetto di quote di maggioranza della società capitolina.