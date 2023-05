Sampdoria, è notte fonda: Stankovic verso le dimissioni | Ecco il sostituto

Sampdoria, sempre più crisi in casa blucerchiata: Stankovic verso le dimissioni

Una crisi che sembra non trovare fine quella della Sampdoria, attualmente ultima a 17 punti e con una distanza di dieci lunghezze sulla zona salvezza. Infatti, dopo il 5-0 subito ieri al Franchi di Firenze contro i viola, nella giornata di oggi – secondo quanto riporta il Secolo XIX – il tecnico blucerchiato, Dejan Stankovic, potrebbe rassegnare le dimissioni dal suo incarico. Tuttavia, già al termine della partita contro la Fiorentina, l’allenatore serbo aveva lanciato segnali di addio con queste parole: “Difficile salvare qualcuno, parto da me stesso. Se questa sconfitta può mettere in discussione il mio futuro qui? Sì, vedremo tutti insieme. Ho pensato che se sono io il problema, amen, lo accetto con grande dignità e orgoglio. Io almeno ho dato tutto me stesso e ho zero rimpianti, rifarei cento volte lo stesso percorso. Il 5-0 è mia responsabilità, giusto discuterne”.

Stankovic, oggi vertice con la società

Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi, Dejan Stankovic incontrerà i dirigenti e la squadra per decidere il proprio destino. A causa del vertice odierno, tra tecnico serbo e società, l’allenamento odierno, programmato inizialmente per la mattinata, è stato spostato al pomeriggio. In caso di separazione tra le due parti, i nomi indicati per guidare la squadra sino al termine della stagione in corso sono quelli di Palombo, già tecnico dell’under 17, e Tufano, attuale allenatore della Primavera blucerchiata.