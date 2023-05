Sampdoria, si prosegue con Stankovic | I dettagli

Sampdoria, si continua con Stankovic sino al termine della stagione

Dejan Stankovic sarà ancora l’allenatore della Sampdoria sino al termine della stagione. All’indomani della terribile sconfitte contro la Fiorentina, si sino rincorse voci sulle possibili dimissioni del tecnico serbo. Tuttavia, secondo quanto riporta Sky Sport, a seguito dell’incontro odierno tra la società e Stankovic si è deciso, di comune, di proseguire insieme.

Stankovic, oggi torna a dirigere l’allenamento

La società doriana non ha mai preso in considerazione la possibilità di esonerare il tecnico serbo. Tuttavia, proprio per l’incontro tra Stankovic, società e squadra, l’allenamento in programma nella mattinata è stato rinviato, e regolarmente svolto sotto la guida del tecnico, alle 18 di oggi. La Sampdoria, dunque, ultima a 17 punti, proverà a riscattare la brutta prestazione di Firenze nel match di mercoledì contro il Torino.