Sudtirol-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Sudtirol per tornare a vincere, Genoa per sperare nel primo posto

Al Druso di Bolzano arriva il Genoa, per un grandissimo scontro promozione. Padroni di casa mancano la vittoria da quattro giornate e vogliono tornare a vincere proprio in uno scontro diretto; Genoa che, invece, vorrà consolidare quel secondo posto e insidiare il primo posto del Frosinone, per tornare in A. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Fiordilino, Rover; Odogwu, Mazzocchi. Allenatore: Bisoli.