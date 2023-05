Venezia-Modena, probabili formazioni e dove vederla

Il Venezia vuole continuare la striscia positiva

Al Penzo di Venezia arriva il Modena, oggi, alle 18, in uno scontro fondamentale per le speranze play-off di entrambe, distanziate da soli due punti in classifica (Modena a 44, Venezia a 42). Dopo un inizio di stagione non brillante, la formazione veneta sembra aver trovato un’ottima condizione con ben 4 vittorie nelle ultime 5. I gialloblù, invece, cercano una vittoria che manca da due giornate. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni; Candela, Andersen, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Johnsen.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Ionita; Diaw.