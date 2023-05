Arsenal-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Derby di Londra per chiudere la giornata di Premier

All’Emirates, ospite dell’Arsenal, arriva il Chelsea, oggi alle 21. Gunners obbligati a vincere per recuperare il primo posto in classifica, a seguito del sorpasso da parte del Manchester City (con un punto di vantaggio sui londinesi), e per riscattare la bruttissima sconfitta subita nello scontro diretto. Il Chelsea, invece, arriva al match in condizioni disastrose: tre sconfitte nelle ultime tre, dodicesimo posto, già consapevoli dell’assenza nelle prossime competizioni europee, e soli 39 punti in classifica. L’incontro sarà in diretta, in esclusiva, su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Chalobah; Loftus-Cheek, Fernandez, Kante, Chilwell; Kovacic, Mudryk; Sterling. All. Lampard