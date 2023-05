Barcellona-Osasuna, probabili formazioni e dove vederla

Il Barcellona ospita l’Osasuna

Osasuna ospite del Barcellona al Camp Nou, questa sera alle 19.30. Blaugrana, sempre più vicini al titolo, vogliono mettere un altro tassello con un’altra vittoria dopo il 4-0 interno ottenuto sabato contro il Betis. Ospite scomodo, però, l’Osasuna ancora in corsa per l’Europa, che vuole punti per insidiare la zona Conference League. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Jordi Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi

OSASUNA (4-3-3): Aitor Fernandez; Nacho Vidal, Aridane, Unai Garcia, Manu Sanchez; Torró, Pablo Ibañez, Moi Gomez; Avila, Budimir, Ruben Garcia. All. Arrasate