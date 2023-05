Calciomercato Inter, lo United piomba sull’attaccante: offerta monstre in arrivo

L’Inter torna a parlare di mercato dopo la bella e convincente vittoria contro la Lazio, per 3 a 1. Marotta e co. dovranno pensare bene alle scelte che faranno per la costruzione della rosa del futuro, tenendo saldamente a Milano i perni principali. Squilli di mercato sono arrivati per Bastoni e Barella, ed ora tocca a Lautaro Martinez.

Inter, Lautaro Martinez nel mirino dei Red Evils

Lautaro Martinez è finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni per l’attaccante dell’Inter. L’argentino sarebbe tra l’altro molto gradito al tecnico degli inglesi, Ten Hag, che considera il Toro il profilo ideale per il suo attacco.