Calciomercato Inter, si complica la permanenza di Lukaku: il punto della situazione

Romelu Lukaku sta tornando ad essere sempre più decisivo e importante per l’Inter. Questo è un dato di fatto. Nell’ultima partita il belga ha fornito 2 assist, prima per Lautaro e poi per Gosens, alzando un pallone docile a modi pallonetto per il tedesco. Già nella partita contro l’Empoli, Big Rom aveva dato l’impressione di essere tornato dominante soprattutto dal punto fisico. Doppietta in quella partita e tante sgaloppate facevano ben sperare a casa Inter di una possibile ripresa del numero 90 nerazzurro. E cosi è stato. Infatti nella sfida contro la Lazio, vinta in rimonta 3-1, il belga ha dimostrato di star bene fisicamente e di essere un fac simile più vecchio Lukaku di cui ci eravamo abituati, rispetto che a quello di questa stagione. L’Inter è ora nel momento più rovente della stagione e perciò il belga ha davanti a sé abbastanza tempo e partite per riprendersi la fiducia dei tifosi e della società. Lukaku è infatti a Milano in prestito dal Chelsea, e perciò a fine stagione farà sicuramente rientro a Londra ma il suo obiettivo è quello di poter rimanere in nerazzurro. Nelle ultime ore sembrerebbe però che la permanenza di Lukaku sia una pista molto complessa per l’Inter. Ecco le condizioni che dovranno avverarsi per far sì che Lukaku possa rimanere all’Inter.

1. Pochettino punterà su Lukaku?

Il Chelsea ha infatti attualmente in panchina Frank Lampard, che però è già stato detto che resterà fino al termine della stagione, dopodiché i Blues cercheranno un nuovo allenatore. Il nome più plausibile ad ora che molto probabilmente verrà messo sulla panchina del Chelsea è Mauricio Pochettino. Se l’allenatore argentino dovesse veramente arrivare sulla panchina del Chelsea, non è detto allora che l’ex allenatore non dovesse puntare su Lukaku per la prossima stagione.

2. L’Inter dovrà arrivare in Champions League

L’Inter è infatti in piena corsa Champions League in campionato. I nerazzurri sono quarti in classifica a pari punti con Milan e Roma e a soli 4 punti dalla Lazio seconda in classifica. L’Inter se vorrà sperare di avere Lukaku per almeno un’altra stagione dovrà quindi sicuramente qualificarsi per la prossima Champions League, per avere quindi i giusti introiti economici.

3. Lukaku si dovrà ridurre l’ingaggio

Quest’anno Lukaku è costato all’Inter all’incirca 20 milioni di euro complessivi, per avere il belga a disposizione soltanto una stagione. Se il Chelsea sarà quindi disposto a rimandare Lukaku in prestito a Milano, il belga si dovrà ridurre notevolmente lo stipendio perché la società di Viale della Liberazione non si potrà sicuramente permettere di investire ancora queste cifre per Big Rom.

Mantenere Lukaku a Milano non sarà quindi facile ma il matrimonio tra il belga e l’Inter non è ancora concluso definitivamente: i tifosi nerazzurri possono sperare.