Calciomercato Juventus, Allegri spaventa i tifosi su Rabiot e Di Maria | Ecco perchè

Intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Lecce, Massimiliano Allegri si è soffermato a parlare anche del futuro di Di Maria e Rabiot, che a fine stagione potrebbero lasciare i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Allegri: “Non giocare la Champions cambia”

“Questo non lo so: alla prossima stagione ci penseremo a bocce ferme, quando sapremo se giocheremo la prossima edizione della Champions League. In questo momento, non sappiamo se la disputeremo. Giocare la Champions è un nodo cruciale: se la giochi è un discorso, altrimenti è un altro discorso in termini di programmazione. In questo momento, bisogna solamente concentrarci su quello che dobbiamo fare. Mancano trentadue giorni e bisogna pensare solo alla stagione in corso. Poi, quello che succederà l’anno prossimo verrà valutato nel migliore dei modi”.