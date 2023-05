Calciomercato Juventus, sgarbo del Liverpool: interesse per l’attaccante

Jurgen Klopp pesca in Italia per sostituire Firmino

Momento di confusione in casa Juventus che tra risultati altalenanti e tifosi che chiedono la testa di Allegri, non riesce a trovare più quella filosofia a cui ci ha abituato. Perciò lo sguardo è rivolto al futuro dove le scelte che verranno prese saranno ben ponderate, specialmente in uscita. Bisognerà capire chi sacrificare per fare mercato, e soprattutto, capire se i perni fondamentali, come Chiesa, hanno intenzione di rimanere. Proprio quest’ultimo è finito nel mirino della Premier e potrebbe essere un’occasione per completare la sua crescita.

Juventus, Klopp vuole Chiesa

Il Liverpool sarebbe interessato a Federico Chiesa, attaccante classe 1997 della Juventus e della nazionale azzurra. Stando ad indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate da “TeamTalk“, i Reds avrebbero intenzione di sostituire il brasiliano Firmino.