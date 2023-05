Calciomercato Juventus, torna in voga il nome di Milinković-Savić: il punto della situazione

La telenovela tra la Lazio e la Juventus per Sergej Milinković-Savić non sembra giunta al termine. Da anni infatti la Vecchia Signora corteggia il centrocampista serbo dei biancocelesti ma finora non è ancora mai arrivato il blitz decisivo. Nella scorsa sessione di mercato, quella invernale, si era di nuovo accesa la trattativa e la vicenda ma per l’ennesima volta il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Nelle ultime ore sembrerebbe però che la Lazio a fine stagione sarebbe disposta finalmente a liberarsi di Milinković-Savić ad una cifra non proibitiva. Così la Juventus starebbe pensando nuovamente al serbo per ricostruire il centrocampo della rosa di Massimiliano Allegri, che la prossima stagione verrà molto probabilmente rivoluzionato.

Calciomercato Juventus, è il momento buono per l’affondo a Milinković-Savić?

Claudio Lotito ogni qualvolta che la società bianconera gli ha presentato un’offerta per Milinković-Savić, ha sempre fatto muro con dei prezzi e delle cifre troppo alte che non hanno permesso al serbo di trasferirsi a Torino. Il contratto del sergente, arrivato nella capitale nel 2015 dal Genk, scadrà il 30 giungo del 2024. Se la società biancoceleste vorrà provare a guadagnare una buona somma economica dalla cessione del centrocampista, dovrà agire in fretta e scendere a compromessi con la Juventus o con qualunque altro club che si dimostrerà interessato a Milinković-Savić.