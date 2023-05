Calciomercato Lazio, il terzino verso il riscatto | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Lazio, che ne sarà di Luca Pellegrini?

Luca Pellegrini, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, non ha mai trovato la continuità necessaria e sperata in biancoceleste. Il calciatore è stato utilizzato soltanto in quattro occasioni – tre in campionato e una Conference League – dal tecnico laziale, totalizzando 89′ minuti complessivi di gioco. Tuttavia, per rientrare in Serie A, e proprio alla Lazio, squadra per la quale ha sempre mostrato un affetto particolare, era stata interrotta l’esperienza in Germania, all’Eintracht Francoforte, dove aveva trovato un impiego migliore, collezionando, tra l’altro, anche quattro presenze in UEFA Champions League. Dunque, dato lo scarso impiego, Luca Pellegrini sarà ancora un giocatore della Lazio nella prossima stagione?

Pellegrini, la scelta della Lazio

Il prezzo pattuito inizialmente per il cartellino del difensore è di 12 milioni, alla quale si aggiungono eventuali bonus, cifra che la Lazio punta a ridurre per esercitare il riscatto. Nonostante l’esiguo minutaggio, il calciatore piace a Maurizio Sarri, e potrebbe diventare una pedina importante nella prossima stagione. Data la situazione resta da chiarire la posizione della società biancoceleste per chiarire la questione legata al calciatore di proprietà della Juventus.