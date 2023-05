Calciomercato Milan, Maldini ha le idee chiare: Dallinga è il nome per il ruolo di vice Giroud

Il Milan è in cerca di un attaccante per la prossima stagione, magari più di uno, ma per adesso la società di Via Aldo Rossi preferisce muoversi a piccoli passi. Il futuro di Zlatan Ibrahimović non è ormai più in discussione: a fine stagione lo svedese concluderà la sua seconda parentesi in rossonero, perlomeno da calciatore, siccome non è da escludere l’opzione che Ibra possa entrare a far parte della dirigenza rossonera. In bilico è anche il futuro di Divock Origi. Dopo solo una stagione a Milano, c’è la possibilità che la storia tra l’ex Liverpool è il Milan possa essere già giunta all’epilogo. Pochi gol, molti problemi fisici, difficoltà di ambientamento e di immedesimazione nel gioco di Pioli, e così molto probabilmente il belga farà le valige a campionato concluso. Per questo a casa Milan urge trovare un attaccante per la prossima stagione che possa essere un degno vice Giroud e, chissà, magari superarlo anche nelle gerarchie. Paolo Maldini e Frederic Massara si sarebbero già mossi e avrebbero individuato il prescelto nel nome di Thijs Dallinga del Tolosa.

Calciomercato Milan, Dallinga rappresenta il futuro per l’attacco

Fresco di una vittoria storica per la sua squadra, il Tolosa, che ha appena alzato la sua prima Coupe de France nell’incredibile finale contro il Nantes vinta per 1-5, Thijs Dallinga si sta mettendo sempre più in mostra sotto i riflettori europei. L’attaccante prodigio del Tolosa cresce nelle giovanile dell’Hoogezand, si trasferisce poi nell’Emmen, dove però non esordisce mai in prima squadra, fino al trasferimento al Groningen nel 2018. Nella squadra della sua città non riesce a brillare e così viene ceduto solamente tre anni dopo all’Excelsior in seconda divisione olandese. Qui il classe 2000 esplode, segna una raffica di gol, viene premiato come capocannoniere della stagione e permette alla sua sqaudra di essere promossa in Eredivisie. Così, dopo appena una stagione, viene ceduto al Tolosa, in Ligue 1. Per lui fin qui 18 gol e 3 assist in 37 apparizioni con Les Pitchounes. Una stagione da urlo.

Il cartellino di Dallinga

Il Milan ha una grande fortuna: la società del Tolosa è a stessa dei rossoneri, ovvero RedBird. Per questo la pista Dallinga rappresenta un’opportunità imperdibile. Il valore di mercato del giocatore si aggira sui 7 milioni di euro, e la cifra per strapparlo dalla Francia non sarebbe di tanto superiore. Sta ora al Milan decidere se investire e puntare su uno dei maggiori prospetti del momento nel ruolo di 9.