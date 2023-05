Calciomercato Roma, Mourinho vuole il belga: Pinto ci prova

Sarà una “nuova” Roma quella che scenderà in campo domani contro il Monza. Infatti, Mourinho, si trova in una situazione di grande emergenza per via dei numerosi infortuni, che continua a martoriare la stagione dei giallorossi. Intanto Pinto si muove sul mercato per cercare soluzioni per il futuro e garantire al tecnico lusitano una rosa ancor più competitiva. Un obiettivo c’è, gioca in Premier, ed è in scadenza.

Roma, Tielemans piace a Mourinho

Il classe ’97 sta attraversando una stagione complicata con le “Foxes”, che stanno lottando per non retrocedere. Il belga ha comunque messo a segno 3 reti ed un assist in Premier League e piace a molti club europei. Tra cui appunto la Roma.