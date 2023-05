Calciomercato Roma, Pinto tenta il colpo: arriva dalla Bundesliga

La Roma, che è ancora in corsa per rientrare tra le prime 4 in campionato ed è in semifinale di Europa League, è già all’opera per la prossima sessione di calciomercato. Il club capitolino ha diverse operazioni da concludere in vista dell’anno prossimo, con il direttore sportivo giallorosso che avrà un gran da fare.

Roma, tutto su Blind

Secondo alcune indiscrezioni, il ds portoghese, Tiago Pinto, potrebbe fare un pensierino a Daley Blind, esperto difensore centrale del Bayern Monaco. L’olandese, dopo aver lasciato l’Ajax, si è accasato a gennaio al club bavarese. Ora, però, è in scadenza di contratto è potrebbe diventare un’opportunità per la costruzione della “nuova” Roma.