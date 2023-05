Il Frosinone torna in A Una scalata lunga due stagioni

Il Frosinone torna meritatamente in Serie A

Al triplice fischio allo Stirpe ieri sera è scattata la festa promozione, con giocatori e tecnico assaliti dai tifosi, una promozione quella del Frosinone meritata e che ha visto i ciociari intesta fin dalla prima giornata di questo campionato.

Forse il merito maggiore va alla dirigenza che ha saputo migliorare la squadra della scorsa stagione ,ma soprattutto che ha confermato Fabio Grosso come guida tecnica, un gesto che non sempre accade in un ambiente trita tecnici.

Ed è proprio da questo che è nata la fantastica stagione dei ciociari, una cavalcata trionfale fino a circa un mese fa, con la stanchezza che è sopraggiunta ma che Grosso ha saputo controllare nonostante anche gli infortuni.

Ma il porta fortuna del Frosinone è sicuramente Lucioni uno che di promozioni nella sua carriera ne ha ottenute quattro, ed a 35 anni e mille battaglie merita sicuramente la Serie A.

I ciociari mancavano dalla serie A dalla stagione 2018-19, quando arrivarono penultimi, una soddisfazione enorme che ieri sera ha visto una dedica speciale al fratello del Presidente Stirpe morto recentemente.

Tra i giocatori ci permettiamo di menzionare oltre a Lucioni, anche il portiere Turati uno che di strada ne farà tanta, ma anche Boloca e Caso fantasista di proprietà del Genoa in prestito al Frosinone, che i ciociari cercheranno di trattenere a Frosinone.