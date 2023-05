Trentaduesima giornata nel segno di Lautaro (e Lukaku) che rilancia le quotazioni dell’Inter in zona Champions e rimarca di essere uno dei pochi attaccanti che al fantacalcio non hanno fallito la stagione. In evidenza anche Skorupski, Berardi e il solito Carlos Augusto. Vediamo ruolo per ruolo i Top e Flop del turno.

PORTIERI – Skorupski para senza troppi problemi il rigore saltellato di Milik e grazie al bonus risulta il migliore nel ruolo con il suo 10 tondo tondo di fantamedia. Subito dietro Falcone (7,5) e Di Gregorio (6,5) che mantengono inviolate le proprie porte. Sempre positivi anche Ochoa, Onana e Provedel che meritano un bel 7 sul campo ma risultano poi penalizzati dalle reti subite. Il portiere della Sampdoria Ravaglia, che col suo 5,5 non aveva di certo brillato, è relegato all’ultimissimo posto di giornata a causa della valanga di gol incassati a Firenze; per lui una fantamedia disastrosa pari a 0,5! A debita distanza Milinkovic-Savic con il suo 3 (ma 5 di origine!) e Vicario (4) che però aveva strappato la sufficienza.

DIFENSORI – Laterali bassi in grande spolvero questa settimana. L’atalantino Zappacosta con il suo secondo gol stagionale strappa la prima posizione con un complessivo 10,5 di fantamedia, degno di un attaccante. Alle sue spalle Dodò (prima rete), Gosens e il treno brianzolo Carlos Augusto, tutti a quota 10 per effetto del bonus gol sommato al loro bel 7 in pagella. Evidenziamo anche il 9,5 di Olivera, per qualche minuto uomo-scudetto, e l’8 di Biraghi che impreziosisce con un assist la sua prestazione. Finisce decisamente dietro la lavagna il grigiorosso Quagliata che entrato in campo da pochi minuti lascia in dieci la sua squadra (in vantaggio) commettendo il più stupido e inutile dei falli. Per lui un 3 di fantamedia è forse anche troppo! Murillo della Samp corona (!) la sua negativa stagione con un 4,5 ribassato a 4 per la sanzione subita.

CENTROCAMPISTI – Grande equilibrio in mezzo al campo dove nessuno riesce a staccarsi dal resto del gruppo, anzi un gruppone, formato da tutti quei centrocampisti che hanno corroborato il loro bel 7 in pagella con una rete; si tratta di Orsolini, Duncan, Castrovilli (ben tornato), Felipe Anderson, Saelemaekers, Ciurria e Verdi, tutti con un 10 finale di fantamedia. Solo l’ammonizione porta Strefezza a mezzo punto più in basso. Non va bene a Vecino il ritorno a San Siro; contro la sua ex squadra il centrocampista uruguaiano commette una leggerezza che costa alla Lazio il terzo gol che chiude definitivamente la sfida, e a lui un secco 5 in pagella. Stesso voto per Rincon, il recidivo Winks, Frattesi e Kovalenko.

ATTACCANTI – Entra a gara in corso e con il Sassuolo sotto di un gol; nonostante l’inferiorità numerica però i neroverdi sanno resistere e nel finale lui si scatena e realizza una doppietta che rovescia completamente il risultato; chiaro che sia Berardi con il suo 14 di fantamedia il migliore in assoluto dell’intera giornata! Mezzo punto in meno per Lautaro Martinez, anche lui partito dalla panchina per risolvere il match con la Lazio. Si fermano a 10 Zapata, Okereke, Cambiaghi (che forse avrebbe meritato di più con il suo slalom in stile Leao), Dia, che blocca la festa del Napoli, e Sanabria che per la prima volta in carriera arriva in doppia cifra. Pecora nera della giornata è Pinamonti che becca 4 in pagella e lo trasforma in un pessimo 3 con il cartellino rosso ricevuto. Non molto meglio il suo compagno di reparto Laurientè (4,5).