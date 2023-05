Lazio, Lotito non ci sta: colloquio con Sarri

Le ultime due uscite a vuoto, rispettivamente con Torino e Inter, preoccupano e non poco Claudio Lotito, il quale vorrebbe che la Lazio si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. La squadra biancoceleste aveva un vantaggio considerevole prima degli ultimi due match, mentre ora si trova solamente con quattro lunghezze di vantaggio su Inter, Milan e Roma, che occupano la quarta, quinta e sesta piazza in classifica.

Lazio, seduta di allenamento davanti a Lotito

In virtù di ciò, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, vorrebbe che la propria squadra riprenda il cammino verso la Champions League: per questa ragione è arrivato a Formello, dove ha avuto un colloquio con Maurizio Sarri, provandolo ad incoraggiare per il rush finale. La squadra, anche se a ranghi ridotto in quanto in campo vi erano i calciatori che non scesi in campo contro l’Inter, si è allenata davanti al patron biancoceleste, mentre da domani, martedì 2 maggio 2023, inizieranno le esercitazioni tattiche in vista del turno infrasettimanale. Solo dopo l’allenamento si capiranno le scelte del mister toscano, che ha due dubbi: il primo riguarda l’impiego di Marcos Antonio o di Vecino al posto dell’infortunato Cataldi, mentre in attacco l’indecisione sarebbe tra Pedro e Immobile, con il centravanti azzurro leggermente in vantaggio. In difesa sarà Patric a rimpiazzare lo squalificato Romagnoli.