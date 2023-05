Napoli, bagarre per Osimhen: due club puntano il nigeriano

In vista della prossima stagione si intensificano le voci che vorrebbero Osimhen in orbita di alcune big europee

Dopo una stagiome straordinaria, il Napoli dovrà programmare la prossima annata, ma non sarà semplice: il salto di qualità di alcuni dei giocatori in rosa potrebbe far propendere alcuni club europei a punatare su di loro. Il lavoro che Cristiano Giuntoli dovrà fare in estate, dunque, nel caso dovesse rimanere in Campania, sarà il più complicato da quando ha iniziato la sua avventura a Napoli. Tra tutti ci sarebbe un calciatore che sarebbe finito nel taccuino dei più grandi club europei: si tratta di Victor Osimhen.

Napoli, il futuro di Osimhen dipende dalle scelte di Bayern Monaco e PSG

Dopo le cessioni estive nessuno si sarebbe aspettato un Napoli che avrebbe dominato il campionato di Serie A: gli acquisti di Kvicha Kvaratskhelia e di Kim hanno lanciato la squadra azzurra. Tra tutti, però, Victor Osimhen è l’anima della squadra azzurra: il centrvanti nigeriano è il capocannoniere del campionato italiano e quando è mancato la squadra di Luciano Spalletti ha faticato parecchio. Sul numero 9 degli azzurri si sarebbero fiondate PSG e Bayern Monaco: il club bavarese, però, si sarebbe mossa anche per Kolo Muani, il quale sarebbe valutato per una cifra vicino ai 100 milioni di euro. L’operazione, secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, potrebbe andare in porto: ciò permetterebbe al PSG, interessato al centravanti francese, di affondare il colpo per Osimhen. Nei prossimi mesi si vedrà quale sarà il futuro dell’ex attaccante del Lille.