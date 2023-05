Real Sociedad-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

Il Real di Ancelotti per consolidare il secondo posto in classifica

Real Madrid ospite del Real Sociedad

Real Madrid ospite del Real Sociedad allo stadio Municipale di Anoeta di San Sebastian, questa sera alle 22. I Blancos puntano a confermare il secondo posto in classifica, insidiato dall’Atletico Madrid distante due punti; Real Sociedad, invece, prova ad allungare sul Villareal per ottenere un posto nella prossima UEFA Champions League. Il match sarà trasmesso, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Merino, David Silva; Kubo, Sorloth, Oyarzabal. All. Alguacil

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Valverde, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Benzema, Rodrygo. All. Ancelotti