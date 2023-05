Atalanta-Spezia, probabili formazioni e dove vederla

Atalanta di nuovo in corsa per la Champions

Alle 18, a Bergamo, ospite dell’Atalanta di Gasperini, arriva lo Spezia. Bergamaschi che, dopo la vittoria nei minuti finali contro il Torino, si sono riavvicinati alla zona Champions, ora distante soli due punti. Diversa situazione, invece, in casa Spezia. I liguri, agganciati dal Verona, ora sono ad altissimo rischio in zona retrocessione e cercheranno di uscire con un risultato positivo, proprio per evitare le ultime tre posizioni. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. All. Gasperini